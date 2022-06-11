Два новых отделения появятся в Псковской городской больнице

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил развитие службы медицинской реабилитации с председателем Комитета по здравоохранению региона Мариной Геращенко. Об этом губернатор сообщил в своём официальном Telegram-канале.

По его словам, главным медучреждением по реабилитации станет Псковская городская больница.

«Там будут организованы ещё два отделения по профилю "Соматические заболевания" и "Заболевания опорнодвигательного аппарата"», - рассказал Михаил Ведерников.

Помимо этого, в областную программу включено и создание служб амбулаторной и детской реабилитации.

По словам Ведерникова, на эти цели в 2022 году выделено почти 70 млн рублей.