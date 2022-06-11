Псковичам рассказали, как правильно подкармливать растения

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Как подкармливать растения, чтобы они порадовали своим урожаем, жителям региона рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

По словам экспертом, при выборе корневых и внекорневых удобрений необходимо учитывать особенности подкармливаемых растений.

Считается, что молодые растения лучше реагируют на внекорневые подкормки, так как их корневая система недостаточно мощная.

Внекорневая подкормка подойдёт и для тех растений, у которых в принципе маленькая корневая система.

«Для других растений можно использовать корневые подкормки, добавлять рассыпные удобрения и рыхлить в грунте, вносить органику или поливать жидкими уборениями», - рассказали специалисты.