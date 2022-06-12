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Происшествия12 июня 2022 12:48

Двое детей и мама пострадали в ДТП в Пскове

Источник:kp.ru
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Сегодня, 12 июня, в Пскове произошло ДТП с участием детей. Машина с пассажирами влетела в бетонное основание на улице Советской Армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

Мальчик 7 лет и девочка 11 лет вместе с матерью стали пострадавшими в аварии у остановки Дачи. Мужчина за рулём автомобиля не справился с управлением и выехал на встречку. После чего машину на скорости вынесло на обочину, где она врезалась в бетонное основание.

Пострадавших госпитализировали на скорой помощи. На месте работают сотрудники полиции и АСС.