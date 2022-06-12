Женщина вылетела из автомобиля во время ДТП

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Сегодня, 12 июня, на трассе Неёлово – Печки автомобиль опрокинулся я кювет. Женщина вылетела из автомобиля и оказалась под перевернувшимся авто. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Автомобиль Hyundai Solaris вылетел на встречную полосу и съехал в кювет. Во время аварии пассажирку выбросило из авто. Машина несколько раз перевернулось, в следствии чего женщина оказалась под ней.

Двое пострадавших, женщина 49 лет и мужчина 54 лет, были госпитализированы скорой помощью с повреждениями различной степени тяжести.

На место прибыли бригада АСС, карета скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.