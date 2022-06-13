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Общество13 июня 2022 18:49

Названа дата окончания ремонта на улице Яна Фабрициуса в Пскове

Источник:kp.ru
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Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса планируется окончить по контракту 28 ноября 2023 года. Ремонт дороги оказался одним из самых крупных по финансовым затратам. Он обошёлся городу в 230 миллионов рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении к гражданам.

После ремонта дороги дорожное полотно расширится, по обочинам будут расти клёны, а также появится «умные» автобусные остановки.

Тротуары также будут отремонтированы, на них появятся стоянки для автотранспорта и велосипедные дорожки.

В настоящее время подрядная организация занимается переустройством водопроводом, ливневой канализацией и освещением.