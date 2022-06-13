МЧС предупредило об опасности сильных дождей по Псковской области в ближайшие дни

О неблагоприятном явлении в ближайшие дни псковичей предупредили в пресс-службе регионального МЧС России со ссылкой на Псковскогий ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Днем 14 июня и ночью 15 июня по Псковской области и в Пскове ожидаются сильные дожди», – следует из сообщения.

Во время обильных осадков всковичей просят не покидать помещение, оставаться в квартире или на работе. Постараться воздерживаться от поездок, а если дождь застал на улице, необходимо укрыться в зданиях выше возможного уровня подтопления.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".