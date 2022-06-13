Парень из Гдова получил денежный грант на реализацию собственного проекта

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Гдович Евгений Михайлов 8 июня стал участником Международного форума «Евразия Global» в Оренбурге, о масштабах мероприятия он рассказывал «Комсомольской правде в Пскове». Он единственный на форуме представлял Псковскую область, и сегодня его проект попал в число победителей.

Евгений отправился на форум, чтобы представить собственный проект по экологическому воспитанию подростков Гдовского района «ОБЕРЕГАЙка». Жюри оценило задумку парня и вручило ему денежный грант на сумму 80 тысяч рублей.

Реализовывать проект молодой человек планирует на базе Молодежного центра города Гдова, где является специалистом по работе с молодежью.

К получению грантов на форуме рекомендовано 22 участника. 14 из них получат материальную поддержку в рамках Грантового конкурса Росмолодежи, а 8 проектов были оценены Фондом поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.