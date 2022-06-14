Вознаграждение обещают за находку джек-рассела по кличке Ларси в Пскове

Фото: Наталья Кондратьева
В Пскове в районе улиц Шоссейной, Сосновой, предположительно, Портянниково в частном секторе пропала собака 9-ти лет породы джек- рассел, девочка. Об этом сообщила хозяйка животного в группу «Потеряшки&Псков» в соцсети «Вконтакте».
«Любимица всей семьи. Собака очень привязана к хозяину. Откликается на кличку Ларси», - рассказала псковичка.
По её словам, на животном есть клеймо.
Фото: Наталья Кондратьева
«Очень надеемся на помощь неравнодушных. Будем благодарны любой информации», - написала хозяйка, пообещав нашедшему питомца вознаграждение.
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