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Дом. Семья14 июня 2022 6:30

Вознаграждение обещают за находку джек-рассела по кличке Ларси в Пскове

Источник:kp.ru
Фото: Наталья Кондратьева

Фото: Наталья Кондратьева

В Пскове в районе улиц Шоссейной, Сосновой, предположительно, Портянниково в частном секторе пропала собака 9-ти лет породы джек- рассел, девочка. Об этом сообщила хозяйка животного в группу «Потеряшки&Псков» в соцсети «Вконтакте».

«Любимица всей семьи. Собака очень привязана к хозяину. Откликается на кличку Ларси», - рассказала псковичка.

По её словам, на животном есть клеймо.

Фото: Наталья Кондратьева

Фото: Наталья Кондратьева

«Очень надеемся на помощь неравнодушных. Будем благодарны любой информации», - написала хозяйка, пообещав нашедшему питомца вознаграждение.

Телефоны для связи: +79112583234,+79112583217