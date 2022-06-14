Группа «Фрукты» выступит на эногастрономическом фестивале в Пскове

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В эфире проекта «Псковский телеграм Online» председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева анонсировала выступление музыкальной группы «Фрукты» на эногастрономическом фестивале.

По словам гостьи эфира, мероприятие пройдёт с 17 по 26 июня в Финском парке и парке Строителей.

«Всю концепцию расскажем чуть позже, - заявила Ольга Тимофеева. – Открытие будет с 19 июня, хэдлайнера объявим чуть позже».

При этом спикер уже анонсировала выступление музыкальной группы «Фрукты», бывших официальных резидентов развлекательного шоу «Вечерний Ургант».

Отметим, музыкальная группа принимала участие в концерте, который проходил во время Ганзейских дней 2019 в Пскове.

Добавим, на фестивале представят псковский, осетинский и дагестанский сыры. Кроме того, 40 производителей вин уже заявлено на фестиваль.

«Такой фестиваль проходил в Анапе и второй такой этого рода будет проходить в Пскове», - рассказала спикер.