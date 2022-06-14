Дети Пскова поднимают настроение прохожим: неожиданные истории горожан

Добрыми историями о детях Пскова делятся горожане в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «Вконтакте».

Начала череду позитивных рассказов о юных жителях Пскова Анастасия Беляева.

«На мебельном стоят детки: мальчик и девочка - и раздают прекрасные послания. Настроение подняли», - поделилась псковичка.

Фото: Анастасия Беляева

Выяснилось, что этот случай не единственный – Анне Николаевой совсем недавно настроение также подняла юная горожанка.

«Недавно по дороге домой на тяжелой рабочей неделе тоже получила цветок в подарок от маленькой девочки. Так светло на душе сразу стало. Детская непосредственность иногда необходима взрослым людям», - уверена жительница Пскова.

«Так легко и просто поднять человеку настроение! Дети молодцы!» - поделилась мнением в комментариях Светлана Семёнова.