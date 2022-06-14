Псковские астрономы засняли клубничное суперлуние ночью 14 июня

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В ночь на 14 июня луна вошла в фазу полнолуния, кроме того, примечательно, что в этот день она проходит ближайшую точку к Земле. Ну, а в связи с тем, что это суперлуние происходит в июне, его именуют «клубничным», ведь оно совпадает с урожаем этой любимой летней ягоды. Об этом рассказали любители астрономии в группе «ВКонтакте» «АстроПсков».

Луна находилась на расстоянии примерно 356900 км от Земли, а на небе Луна выглядела на 8% больше и на 13% ярче, чем в обычное полнолуние. Наиболее крупной она казалась около горизонта, особенно, если наблюдать ее на фоне объектов ландшафта (далеких зданий, деревьев и т.д.) Это происходит за счет того, что воспринимаемый размер Луны примерно в полтора раза больше, когда она находится низко над горизонтом по сравнению с тем, как она воспринимается при нахождении высоко в небе.

Расстояние от Луны до Земли (а соответственно и размеры тоже) не является постоянным. Наиболее ближняя точка орбиты называется перигеем. Если прохождение точки перигея совпадает с полнолунием, то можно смело утверждать, что в этот день наблюдается суперлуние.

В 2022 году произойдут три суперлуния. Первое совпало с июньским полнолунием, следующие произойдут 13 июля и 12 августа.