Извращением посчитали большинство псковичей новое название «Макдоналдса»

Новое название McDonald's в России «Вкусно – и точка» большинству жителей Пскова кажется извращённым плодом отечественного нейминга и брендинга. Такие данные приводит Telegram-канал «Псковское агентство информации», где был проведён опрос.

В ходе опроса у местных жителей узнали, приходится ли им по вкусу новое название бывшей сети McDonald's «Вкусно – и точка».

Выяснилось, что прекрасным оно показалось лишь 10% опрошенных. 13% проголосовавших не ощутили всю прелесть названия, а 26% ещё не определились с мнением по этому вопросу. При это большинство опрошенных, а именно 51%, убеждены, что название «Вкусно – и точка» – извращённый плод отечественного нейминга и брендинга.

Когда планируется открытие нового McDonald's на улице Коммунальной в Пскове, читайте здесь.