Дегустация вина и театр под открытом небом ждут псковичей на эногастрономической ярмарке

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С 18 по 26 июня в Пскове пройдёт неделя российского вина, сыра, дегустаций, культуры и искусства. В течение недели в Финском парке будет работать эногастрономическая ярмарка «Виноград». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Для посетителей подготовили более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона, дегустацию вина с сомелье и знакомство с Южной кухней.

Кроме того, псковичи смогут насладиться театром и кино под открытым небом и выступлениями музыкальных групп.

Вместе с этим для горожан будут организованы мастер-классы и активности для детей, а также арт-пространство и перформансы.

«Вход бесплатный, кроме отдельных мероприятий», - сообщили организаторы.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.

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