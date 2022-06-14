Сольный концерт Николая Носкова в Пскове переносится

.

О переносе сольного концерта заслуженного артиста России Николая Носкова переносится, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Новая дата проведения концерта уточняется. Все билеты остаются действительными. Пиносим свои извинения!», – сообщили в ТДК.

Напомним, пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон», лауреат премии «Овация» Николай Носков планировал выйти на сцену Зеленого театра в Пскове 16 июня.

О причинах переноса концерта говорить пока рано. Однако поклонники исполнителя хитов: «Дай мне шанс», «Снег», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «А на меньшее я не согласен» волнуются. Совсем недавно артист только вернулся на сцену после длительного перерыва по состоянию здоровья.