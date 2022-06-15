В Пскове устраняют последствия ночного урагана

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Коммунальные службы в усиленном режиме устраняют последствия ураганного ветра с ливнем в Пскове, прошедшие минувшей ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Борис Елкин.

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Ливневые дожди не прекращаются вторые сутки. Стихией повалило деревья, загрязнило колодцы, затопило улицы.

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Согласно данным Единой дежурной диспетчерской службы, к 8 утра в Пскове 15 дорог были подтоплены, на проезжей части и во дворах повалило 18 деревьев.

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Немало ущерба горожанам принесла непогода: кровли 4 домов протекли, 8 автомобилей повредилось и 3 электропровода.