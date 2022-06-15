Врачи-репродуктологи из Санкт-Петербурга проведут прием псковичек

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Врачи Петербургской клиники «Мать и дитя» проведут бесплатный прием пациентов в Пскове 2 июля. Об этом сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

На бесплатный прием к врачам-репродуктологам на улице Кузбасской Дивизии, 22а смогут попасть все желающие, в рамках отбора пациентов для проведения ЭКО по полисам ОМС.

Осмотры проведут: заместитель главного врача по лечебной работе, врач-репродуктолог, к.м.н., высшая врачебная категория, Сергей Никитин, врач-репродуктолог, к.м.н., вторая врачебная категория, Светлана Паскарь. Каждый прием будет длится по 20 минут.

Записаться на приём можно по телефонам: +7 (8112) 56-92-73; +7 (8112) 56-92-59.