Событийный календарь Пскова пополнится новой эногастрономической ярмаркой

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Эногастрономическая ярмарка «Виноград» станет частью событийного календаря в Пскове, считает первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова. Об этом она рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, 15 июня.

«Наш комитет по культуре совершает подвиги в плане освоения новых площадок. Такая площадка, как Финский парк, парк Строителей, мы долгое время не видели их в качестве площадок для мероприятий. Но в этом году там заливали каток, делали масленичную ярмарку, теперь стало понятно, что там, на берегу Псковы, можно сделать и что-то более масштабное», – отметила спикер.

Как считает Ирина Иванова, перекрытие города для проведения массового мероприятия комфортно не для всех. Но в центре Пскова ещё остались места, идеально подходящие для подобных фестивалей. Так, локацией для «Винограда» стал Финский парк у Троицкого моста.

«Эта зона красивая, уютная, зеленая. Это хорошая точка», - заключила Иванова.