Проезжая часть на улице Никольской в Пскове ушла под воду

.

Парковку и проезжую часть у дома 5 по улице Никольской затопил ливень. Об этом владельцам авто сообщила неравнодушная псковичка.

«Спасайте свои машины», – написала девушка в соцсетях и прикрепила фото парковки.

На ее сообщение отреагировал председать местной УК Андрей Тарасов и сообщил, что в ливневке у дороги образовался затор. Он был благополучно очищен и вода стала уходить.

«Ливневку пробили, в Администрацию района направлю письмо о необходимости эти бесхозные сети обслуживать», – ответил Тарасов.