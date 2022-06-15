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Общество15 июня 2022 14:05

Проезжая часть на улице Никольской в Пскове ушла под воду

Источник:kp.ru
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Парковку и проезжую часть у дома 5 по улице Никольской затопил ливень. Об этом владельцам авто сообщила неравнодушная псковичка.

«Спасайте свои машины», – написала девушка в соцсетях и прикрепила фото парковки.

На ее сообщение отреагировал председать местной УК Андрей Тарасов и сообщил, что в ливневке у дороги образовался затор. Он был благополучно очищен и вода стала уходить.

«Ливневку пробили, в Администрацию района направлю письмо о необходимости эти бесхозные сети обслуживать», – ответил Тарасов.