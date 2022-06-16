Жители Варыгинской волости бьют тревогу: в реке Исса массово гибнет рыба

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Соцсети Псковской области пестрят новостями о происходящем в Варыгинской волости. Её жители обеспокоены массовой гибелью рыбы в реке Исса. Об этом сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».

«На поверхности лежат мёртвые обитатели водоёма: щуки, плотва, лини и другая рыба», – рассказывают очевидцы.

По мнению некоторых местных жителей, рыба гибнет из-за деятельности свиноводческого комплекса. Его площадки находятся совсем близко к водоёму.

Чтобы выяснить настоящую причину массового мора рыбы, корреспондент газеты обратился в администрацию Опочецкого района. Там ему объяснили, что сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству уже провели обследование акватории и водоохранной зоны водного объекта.

«По данному вопросу проводится расследование, и он находится на контроле в Псковской межрайонной природоохранной прокуратуре, в управлении Росприроднадзора, в правительстве Псковской области», – заявили в администрации Опочецкого района.

Редакция «КП-Псков» связалась с председателем Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктором Мусатовым, однако прокомментировать ситуацию он отказался.