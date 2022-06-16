Известные актрисы Нелли Уварова и Алена Бабенко станут гостьями фестиваля особенных людей в Пскове

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Российские актрисы театра и кино Алена Бабенко и Нелли Уварова станут гостьями и участницами международного фестиваля особенных людей «Другое искусство». Он пройдет в Пскове с 22 по 25 июня, пишет «Российская газета».

Творческий форум станет площадкой, где объединятся коллективы и деятели искусства из Пскова и Псковской области, Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Краснодара, Брянска, Иркутска, Орска Оренбургской области, а также из Республики Беларусь.

Среди специальных гостей: Анвар Либабов, Алена Бабенко, Нелли Уварова, режиссеры Алексей Злобин, Борис Павлович, Андрей Афонин, художник Геннадий Устюгов, музыкант Роман Столяр и многие другие.

В рамках фестиваля псковичи смогут бесплатно посетить выставки, спектакли, кинопоказы, концерты и поучаствовать в мастер-классах.

Познакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте.