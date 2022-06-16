«Велторф» – курс на развитие

.

ООО «Велторф» – современное, активно развивающееся торфопредприятие, одно из крупнейших на Северо-Западе, где производят торфогрунты и субстраты.

«Наше предприятие относительно молодое, ему всего лишь 12 лет, - рассказывает руководитель Василий Карпенко. - Мы производим торфяной питательный субстрат, который используется в садоводческих хозяйствах, любителями домашнего цветоводства, дачниками, которые выращивают рассаду как на подоконниках, так и в теплицах, а также крупными хозяйствами, профессионально занимающимися разведением овощей, саженцев и другой сельхозпродукции».

Компания «Велторф» - одно из самых крупных предприятий этой отрасли, и продукция, которую там производят, известна далеко за пределами Псковской области, в том числе на рынках стран СНГ и других зарубежных государств. Причем введенные санкции не повлияли на рынок сбыта, и теперь, по словам директора, они ориентируются как на внутренний рынок, так и на Восток.

Объемы торфа впечатляют - в год здесь его производят порядка 220 тысяч кубов. Производственный процесс зависит от сезона, но тут на помощь приходит опыт руководителей.

Как отметил Василий Карпенко, осень и зима - время подготовительных работ, и они не менее значимые, чем летом. Предприятие не останавливает процесс производства ни на минуту.

.

«Наша компания уверенно держит курс на развитие, - подчеркивает руководитель. - Например, за прошлый год сумма инвестиций, которые мы вложили в оборудование и технику, составила порядка 65 млн рублей. В текущем году эта сумма будет не меньше. Мы делаем акцент как на модернизацию оборудования внутри цеха, так и на развитие и расширении площадей на торфоучастке. Наш бизнес начинается непосредственно оттуда, с места, где мы добываем торф».

Торфоучасток – сердце предприятия, на котором задействована разнообразная техника, и главными являются пневматические машины.

«У нас 34 тягловые единицы, остальные – прицепные, для добычи торфа. Основные наши трактора – МТЗ и «Валтра». Причем «Валтра» – финский трактор, на данный момент от них стараемся отказываться, они очень дорогие в обслуживании, - рассказал Сергей Логинов, механик торфоучастка.

Он добавил, что в данный момент делается упор на отечественных и белорусских производителей.

«Прежде всего, это трактор МТЗ, который идеально подходит под наши задачи, - продолжает он. - Также в нашем хозяйстве имеется новая техника, прицепные пневмоуборочные комбайны, мы их называем «пылесосы». Их тоже производят белорусские компании. Также у нас работают фронтальные погрузчики, они тоже белорусские, и отечественные экскаваторы. Всего в нашем автопарке 54 единицы разнообразной техники».

Рабочий день у механизаторов начинается с подготовки техники к уборке и подготовке полей.

«Профилировщик поднимает верхний слой грунта, который более-менее сухой, а ворошилка его подворашивает, чтобы он высох до нужной кондиции. Потом собирают наши добросовестные «пылесосы»», - делится механизатор Александр Потапов. И добавляет, что за смену трактористы собирают до 4-5 тысяч кубов торфа.

«Работа нетрудная, если ее любишь. Зарплата зависит от выработки, и она устраивает. У нас она чуть выше средней по Великим Лукам. А на уборке можно заработать порядочно», - отметил механизатор.

Очень важный момент - переработка сырья. На производстве для удовлетворения специальных требований для отдельных культур в торфяные смеси добавляются различные микро- и макроэлементы, добавки, повышающие влагоемкость и воздухоемкость субстрата. Причем все они соответствуют высоким требованиям стандартов качества.

Ведь только на здоровой почве растут здоровые растения. И тогда на помощь приходит торфяной питательный субстрат.

Контакты ООО «Велторф»:

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 1а

+7 (81153) 6-86-40, 6-86-42

www.veltorf.com

vk.com/veltorf