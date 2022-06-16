Река Пскова вышла из берегов после ливней в Финском парке

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Река Пскова разлилась в Финском парке после сильных дождей. Об этом в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» сообщили читатели.

Самыми затопленными оказались участки, примыкающие к парку строителей.

По словам начальника Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Талы Нещадимовой, за сутки в Пскове выпало почти 70 миллиметров осадков.

Напомним, из-за непогоды проезжая часть на улице Никольской 15 июня ушла под воду. Кроме того, пешеходный тоннель в Пыталово также затопил мощный ливень.