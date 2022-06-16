В 22-ух псковских школьных столовых занижали вес порции обеда ученика

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области проконтролировали качество питания обучающихся в школах региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что сразу в 22 школах занижали вес порций.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения технологии приготовления блюд, нарушения правил мытья посуды и уборки помещений.
Наряду с этим были проведены лабораторные исследования продуктов питания на калорийность, на наличие антибиотиков, на соответствие гигиеническим нормативам и санитарно-химическим показателям.
«В целом, питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания», - заверили в пресс-службе ведомства.