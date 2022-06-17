Вознаграждение обещают за любую информацию о пропавшем в Пскове шпице

Фото: Лара Горячова
Ранним утром 12 июня во время прогулки пропала «маленькая рыженькая» собака породы шпиц. Об этом в группу общественной организации «Зоозащита» сообщила хозяйка потеряшки.
С собакой она гуляла во дворах домов 2, 4, 6 по улице Стахановская.
«Пожалуйста, посмотрите внимательно рядом, может, у кого-то из соседей вдруг появилась маленькая собачка», - просит псковичка.
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