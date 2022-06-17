Какие растения могут стать жертвами тли и колорадского жука, рассказали в Россельхозцентре

Фото: Россельхозцентр

Одни из главных врагов растений на огороде – тля и колорадский жук. В ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области рассказали, какие культуры находятся в зоне риска стать жертвами этих насекомых-вредителей.

Оказалось, что колорадский жук любит сочные листья не только картофеля, но и перцев, томатов, а также других представителей пасленовых.

По словам специалистов, тля нападает на плодовые и декоративные культуры. Из-за неё растения истощаются, теряют соки и зелёную массу, а следом и иммунитет.

«Тля и колорадский жук успевают возродить колонии спустя короткое время после обработки растений. Это значит, что следить за распространением вредителей нужно постоянно», - порекомендовали агрономы.

Ранее «КП-Псков» рассказывала, как бороться с главными любителями тли – муравьями.