Школа sup-серфинга появится в Пскове

Фото: сайт ПАИ

Открытие школы sup-серфинга планируется в Пскове. Об этом сегодня, 17 июня, сообщил президент Федерации sup-серфинга Псковской области Руслан Шалько на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если развитие федерации пойдёт хорошо, то хотелось бы сделать первую Псковскую школу sup-серфинга», - рассказал Руслан Шалько.

При это спикер отметил, что для этого необходим бассейн - в нём спортсмены будут тренироваться вне сезоне.

Шалько добавил, что, как показывает практика, часто спортсмены приходят в sup-серфинг после занятия греблей или биатлоном.

«Многие начинают заниматься sup-серфингом для отдыха и релакса. Наша федерация создана для того, чтобы люди отдыхали и смотрели свой регион», - объяснил Руслан Шалько.