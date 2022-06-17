Посылки для военных 76-ой дивизии ВДВ, участвующих в спецоперации на Украине, отправились из Пыталовского района

.

Очередная посылка для военных Псковской области, участвующих в спец.операции на Украине, отправилась из Пыталовского района. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь».

Несколько коробок с медикаментами, репилентами, продуктами первой необходимости, средствами личной гигиены, сладостями будут переданы непосредственно военнослужащим 76-й Псковской дивизии ВДВ.

В сборе помощи активное участие приняли: родители и ученики 3 "Б" класса Пыталовской средней школы (кл. руководитель Соколова Е.Е.), сотрудники Администрации Пыталовского района, Молодёжного центра, Досугового объединения, жители Пыталово Раиса Курамшина, Максим Иванов, Кирилл Шастин, Виктория Павловская, Ольга Невойса и другие неравнодушные граждане, посчитавшие остаться неизвестными.

Кроме этого, в посылке отправили письма и рисунки для военных от учеников ПСШ и обучающихся Дома детского творчества. Ребята написали им слова поддержки в нелёгкой службе, выразили благодарность за защиту Родину и пожелали скорейшего возвращения домой.

Гуманитарная помощь псковским военнослужащим будет передана в ближайшее время.

Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе посылок.

Напоминаем, пункт сбора расположен по адресу: ул. Красноармейская, д. 37 (здание Администрации района), тел.: 89113655859.