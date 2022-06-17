Пушкиногорский «Зооград» получил долгожданную лицензию

.

Единственному в регионе частному зоопарку «Зооград», находящемуся в Пушкинский горах, выдали лицензию, пишет ПАИ.

Напомним, с 1 января 2022 года по решению Россельхознадзора деятельность зоопарка «Зооград» была приостановлена из-за отсутствия лицензии. Тогда эта новость повергла в шок посетителей излюбленного места.

Отметим, в экопарке проживает более 150 видов животных и птиц.

Примечательно, что два раза подряд зоопарк не мог пройти проверку. И только на третий раз «Зооград» получил долгожданную лицензию.