В псковских детских лагерях планируют внедрить занятия sup-серфингом

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Занятия sup-серфингом могут внедрить в загородных детских лагерях региона. Об этом сегодня, 17 июня, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил президент Федерации sup-серфинга Псковской области Руслан Шалько.

«Хотелось бы внедрить программу sup-серфинга в загородных лагерях. За смену вполне можно обучить детей этому виду спорта», - объяснил Руслан Шалько, добавив, что заниматься этим видом спорта можно с 8 лет.

По словам спикера, в летнее время псковичи могут ежедневно прогуливаться по реке на сап-бордах. Для записи пишите в группу «Sup-Pskov» в соцсети «ВКонтакте». Добавим, перед началом проводится инструктаж, а во время прогулки новичков сопровождают 2-3 инструктора.

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