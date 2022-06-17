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Общество17 июня 2022 11:23

Исторический праздник «Довмонт Псковский» впервые пройдёт в сердце Пскова

Источник:kp.ru
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6 августа IX ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» впервые пройдёт в Псковском кремле. Об этом сообщили в Псковском молодёжном городском центре.

В этом году для проведения исторического праздника задействуют всю территорию Крома, включая Довмонтов город. Кроме того, организаторы фестиваля: Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодёжный центр - решили, что мероприятие будет идти до позднего вечера.

На празднике жители и гости Пскова погрузятся в средневековую атмосферу, посетят различные мастер-классы, ремесленные, творческие и образовательные интерактивные площадки.

А на вечер запланировано впечатляющее зрелище – турнир среди клубов исторической реконструкции в борьбе за княжеский приз.