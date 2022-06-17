Девочка Нюся из Плюсского района спасла выпавшего из гнезда аистенка

Фото: «Дом белого аиста»
Птенца аиста нашли 11 июня в деревне Почап Плюсского района на земле под гнездом. Об этом сообщили в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».
Оказалось, что аист не погиб благодаря девочке Нюсе, которая, проезжая на велосипеде, увидела его. Спустя три дня маленькая зоозащитница вместе с мамой и бабушкой отвезла аиста Скрипку в аистиный центр.
«В день приезда в Аистиный центр ему было 8 – 9 дней, и он был очень слаб. Первые два дня аистёнок всё время лежал, тяжело дышал, не мог самостоятельно есть, не было сил подняться», - рассказали в волонтёрском центре.
Фото: «Дом белого аиста»
Однако за неделю птенец набрался сил и начал восстанавливаться. Сегодня он может самостоятельно подниматься, приветствовать при встрече и выпрашивать еду.
«Похоже, что угроза его жизни миновала, птица будет жить», - заявили орнитологи.