Девочка Нюся из Плюсского района спасла выпавшего из гнезда аистенка

Фото: «Дом белого аиста»

Птенца аиста нашли 11 июня в деревне Почап Плюсского района на земле под гнездом. Об этом сообщили в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Оказалось, что аист не погиб благодаря девочке Нюсе, которая, проезжая на велосипеде, увидела его. Спустя три дня маленькая зоозащитница вместе с мамой и бабушкой отвезла аиста Скрипку в аистиный центр.

«В день приезда в Аистиный центр ему было 8 – 9 дней, и он был очень слаб. Первые два дня аистёнок всё время лежал, тяжело дышал, не мог самостоятельно есть, не было сил подняться», - рассказали в волонтёрском центре.

Фото: «Дом белого аиста»

Однако за неделю птенец набрался сил и начал восстанавливаться. Сегодня он может самостоятельно подниматься, приветствовать при встрече и выпрашивать еду.

«Похоже, что угроза его жизни миновала, птица будет жить», - заявили орнитологи.