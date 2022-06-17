Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2022 13:01

Все имеющиеся кредиты частных банков погасила Псковская область

Источник:kp.ru

Регион погасил все имеющиеся кредиты коммерческих банков благодаря решению президента и поддержке правительства России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Госдолг Псковской области теперь составляют только бюджетные кредиты по ставке 0,1% годовых. К слову, у замещённых кредитов ставка составляла от 5,5% до 12%.

«Это даёт нам дополнительную экономию порядка 500 млн рублей в год, которые теперь будут направлены на развитие региона», - заверил Михаил Ведерников.