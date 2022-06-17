В пятый раз концерт «Лавандовая ночь» подойдёт у стен Покровской башни в Пскове

Псковская филармония продолжает традицию летних сезонов классической музыки под открытым небом. И в историческом центре Пскова вновь зазвучат звуки концерта «Лавандовая ночь». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт 29 июля вернёт слушателей в эпоху барокко XVII – первой половины XVIII вв. Под управлением дерижера Николая Хондзинского выступит ансамбль солистов «Камерата Псков».

Начало концерта в 19:00. Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.