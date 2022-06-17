Сборник «Псковских народных сказок» теперь доступен для покупки в книжных магазинах города

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На полках книжных магазинов города Пскова появились «Псковские народные сказки». Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.
«Увлекательные сказки с псковским колоритом и потрясающими иллюстрациями станут занимательным чтением для детей всех возрастов и взрослых», – отмечает канал.
– Магазин сувениров на улице Кремль, 6
– Псково-Изборский музей-заповедник, Некрасова, 7
– Сувениры и подарки Avec Plaisir, Октябрьский проспект, 18
А также в магазинах «Книжица»:
– Октябрьский пр-т, 22
– ТК «Империал», ул. Коммунальная, 41
– ТРК «АКВАПОЛИС», ул. Кузбасской дивизии, 19
– ТРЦ «FJORD PLAZA», д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23