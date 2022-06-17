Сборник «Псковских народных сказок» теперь доступен для покупки в книжных магазинах города

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На полках книжных магазинов города Пскова появились «Псковские народные сказки». Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

«Увлекательные сказки с псковским колоритом и потрясающими иллюстрациями станут занимательным чтением для детей всех возрастов и взрослых», – отмечает канал.

Приобрести книги можно по адресам:

– Магазин сувениров на улице Кремль, 6

– Псково-Изборский музей-заповедник, Некрасова, 7

– Сувениры и подарки Avec Plaisir, Октябрьский проспект, 18

А также в магазинах «Книжица»:

– Октябрьский пр-т, 22

– ТК «Империал», ул. Коммунальная, 41

– ТРК «АКВАПОЛИС», ул. Кузбасской дивизии, 19

– ТРЦ «FJORD PLAZA», д. Борисовичи, ул. Завеличенская, 23