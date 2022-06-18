Как распознать милдью винограда, рассказали в Россельхозцентре

Фото: Россельхозцентр

В дождливые периоды многие садовые культуры подвержены заболеваниям. Одно из них – милдью винограда. Как распознать эту болезнь, жителям региона рассказали в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

По словам специалистов, больше всего заболевание заметно на листьях и плодах.

«Верным признаком болезни будет белый налет на молодых и развитых листьях, а также на бутонах и ягодах», - рассказали агрономы.

На милдью укажут крупные округлые пятна, которые спустя время становятся светло-зелеными.

«С нижней стороны листа в местах образования пятен можно обнаружить белый пушистый налет», - добавили агрономы.