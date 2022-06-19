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Происшествия19 июня 2022 18:09

Молодого человека насмерть сбили в деревне Логозовичи

Источник:kp.ru
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Минувшей ночью, в деревне Логозовичи Псковского района насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По словам водителя автомобиля Citroen, молодой человек шел по середине дороги и его было не видно. Из-за полученных травм он скончался на месте.

Выяснить обстоятельства произошедшего и установить личность погибшего предстоит следственно-оперативной группе и сотрудникам ДПС.

По словам местных жителей, на этом участке трассы уже давно необходимо установить освещение.