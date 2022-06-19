Цветы в форме слова «Спасибо» высадили в честь псковских врачей

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В преддверии Дня медицинского работника псковские волонтеры ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области подарили врачам и медсёстрам областной инфекционной клинической больницы клумбу из цветов в форме слова «спасибо». Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

«Мы с ребятами выбрали место для композиции у главного входа, наметили буквы и посадили почти три сотни растений, которые пожертвовал садовый центр «Зелёный остров», – отметила руководитель центра Алеся Михачева.

Празднование Дня медицинского работника – это многолетняя традмция, которая проводится каждое воскресенье июня в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Молдове.