Псковский губернатор: эногастроярмарка в Пскове станет ежегодной

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Во время проведения эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, губернатор Михаил Ведерников озвучил решение сделать мероприятие ежегодным. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Седьмое небо».

«Мы абсолютно точно понимаем, что сделаем это мероприятие ежегодным, потому что это возможность познакомить жителей и гостей Псковской области с российским виноделием, дать возможность показать наших производителей, наших псковских сыроделов, «Город мастеров». Нужно возрождать российское виноделие, культуру правильного потребления, продвигать российские бренды», – подчеркнул глава региона.

Отметим, эногастрономическая ярмарка для Псковской области новое направление. «Виноград» посвящен не только российскому вину, но также культуре и искусству. Ярмарка, размещенная в Финском парке Пскова продлится до 26 июня.