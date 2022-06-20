Пятизвёздочный отель обустроят в Пскове

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В Многофункциональном культурном центре Пскова на улице Леона Поземского планируют открыть пятизвёздочный отель с 68 номерами. Об этом сегодня, 20 июня, в эфире шоу «Псковский телеграм Online» рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

По её словам, благоустройство отеля будет завершено в 2025 году.

Гостья эфира также отметила, что комитет считает важным строителтствл в регионе кемпингов и автокемпингов. Чтобы получить средства на их развитие, власти Псковской области подадут заявку на грантовый конкурс Ростуризма.

По словам Марины Егоровой, запрос на кемпинги и автокемпинги в регионе есть.

«Люди хотят к природе», - подчеркнула спикер.