«Очень умная, знает команды»: хаски со щенком прибилась к людям в Псковском районе

Фото: Валентина Демченко

В деревне Ваймицы Псковского района к местным жителям пробились две собаки породы хаски: мама и щенок. Об этом в группу «Потеряшки&Псков» сообщила жительница деревни.

По её словам, «девочки адекватные, добрые».

По виду собак женщина определила, что «гуляют» они давно – выглядят уставшими.

«Мамка очень умная, знает команды», - написала местная жительница.<

Фото: Валентина Демченко

Она также предположила, что собаки могли прийти из соседних деревень.

Если Вы что-то знаете о хозяевах собак, просим обратиться в редакцию «Комсомольской правды в Пскове».