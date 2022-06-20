Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых посещаемых музеев Северо-Запада за минувшие выходные

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Псковский музей-заповедник занял 7-ое место в десятке самых посещаемых музеев Северо-Запада за прошедшие выходные. Такие данные приводятся в группе «RussiaTravel.club».

В тройке победителей рейтинга оказались Музей-заповедник «Парк Монрепо», Русский музей - Мраморный дворец и Музей-заповедник «Павловск».

При этом по соседству с Псковским музеем-заповедником оказались Музей кошек «МУРАРИУМ» (6-ое место) и Национальный музей Республики Карелия (8-ое место).

Замыкает рейтинг самых посещаемых музеев Северо-Запада за прошедшие выходные Музей «Подводная лодка Б-440».