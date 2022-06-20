«В сентябре ему мог бы исполниться 21 год...»: жители Дно простятся с земляком, погибшим во время спецоперации на Украине

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С жителем Дно Никитой Ивановым, геройски погибшим в ходе спецоперации на Украине, простятся земляки 21 июня на городском кладбище. Об этом сообщает газета «Дновц».

Отпевание состоится в 10:00 в храме архангела Михаила в Дно.

«Все, кто знал Никиту, запомнят его добрым, отзывчивым, отличным парнем, молодым человеком, на которого хочется равняться, с которого хочется брать пример. В сентябре ему мог бы исполниться 21 год...» - пишет газета «Дновец».

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Именно в ней Никита начинал свою трудовую деятельность, подрабатывая курьером.

«Трудился на совесть и никогда не считал свою работу мелкой и незначимой. Таким он был во всём: ко всему, что делал, относился с уважением, как и к людям, которые его окружали», - вспоминают погибшего.