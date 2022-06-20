Салют, концерт и заплыв на байдарках: День города в Пскове 2022

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23 июля псковичи отметят День города в память о 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1119-ю годовщину первого упоминания о городе в летописи. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам градоначальника, главные мероприятия пройдут 23 июля. Среди них – заплыв на байдарках по реке Великой, семейный праздник на «Машиностроителе» и большой концерт с приглашенными артистами. Завершится праздничный день салютом на набережной у кампуса ПсковГУ.

«Хотим сделать День города ярким. Надеюсь, с погодой повезет», - поделился Борис Ёлкин.

Отметим, празднование продолжится и 24 июля. На этот день запланирован фестиваль sup-сёрфинга.