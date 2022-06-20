«Завезли борщевик с семенами газона и пропали»: проблему с опасным сорняком в псковском сквере Пограничников планируют решать капитально

В Пскове наступило время цветения борщевика. По словам Бориса Елкина, самое «больное» место, где сейчас происходит борьба с опасным сорняком, оказался сквер Пограничников. Об этом сообщил корреспонденту КП-Псков глава города во время пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, 20 июня.

«Семена видимо были завезены с газоном. Подрядная организация не реагирует на письма, просьбы и телефонные звонки. Будем работать через банки. Взимать средства и менять газон», – пояснил глава администрации Пскова.

По его словам, в борьбе с борщевиком можно работать и точечно: выкапывать или скашивать. Но чтобы это не делать постоянно, необходима замена газона. Работать с химикатами в этом участке не представляется возможным. Парк посещают горожане с детьми, прогуливаются с собаками.