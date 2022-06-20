Три новые школы построят на Завеличье в Пскове

Строительство новых школ в Пскове и Псковском районе анонсировал глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ, 20 июня, сообщает корреспондент «КП-Псков».

В настоящее время участки для новых школ выделены и внесены в план по строительству на Завеличье.

«На территории Пскова уже почти нет земельных участков, куда можно было бы вместить новые школы. А на Завеличье есть много неосвоенных земель», – заверил глава администрации города.

Расположение новых образовательных учреждений, по словам Елкина, оправдано не только нехваткой места в центре города. Но и продиктовано тем, что в данном районе большое количество детей, которые вынуждены обучаться во вторую смену.