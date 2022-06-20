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Общество20 июня 2022 12:29

Праздник местного пирога пройдёт в День города в Пскове

Источник:kp.ru
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В День города, 23 июля, с 10:00 до 19:00 в Пскове в парке Строителей пройдёт Праздник Псковского пирога. Об этом сегодня, 20 июня, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Для гостей праздника организуют конкурс пирогов, будут игры, песни, танцы, мастер-классы. Кроме того, будет работать фуд-корт и ярмарка мастеров.

«Наш праздник настрадался. Мы ещё в 2020 году выиграли грант у Фонда президентских грантов, но из-за коронавируса так и не смогли провести его», - поделилась Светлана Баранова.

Однако в школах конкурс пирога всё же провели.

Подробную информацию о празднике можно найти здесь.