14-летнего Даню Васильева разыскивают в Стругокрасненском районе

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В Стругокрасненском районе без вести пропал 14-летний Даниил Васильев. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Последний раз Даню видели в местечке Владимирский лагерь 19 июня, когда он в последний раз вышел из своего дома.

На нем была голубая футболка, черные шорты с синей полоской и голубые шлепанцы.

Даниил ростом 145 сантиметров, нормального телосложения, с карими глазами и чёрными волосами.

Местные жители сообщают, что в этой местности пролегает линия лесополосы порядка 10-ти километров.

Если кому-то известно какая-либо информация о местоположении ребенка, просят сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.