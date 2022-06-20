5 действенных способов избежать диабета: советы врачей Псковской городской поликлиники

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Одно из заболеваний, существенно портящих качество жизни – сахарный диабет. Врачи Псковской городской поликлиники рассказали, что поможет избежать этого заболевания.

Во-первых, стоит отказаоься от рафинированных углеводов и сахара.

«Молекулы сахара, образуемые в результате расщепления таких продуктов, попадают прямо в кровеносную систему», - объсните специалисты.

Во-вторых, предотвратить диабет помогут регулярные занятия спортом. Он поспособствует выработке инсулина без каких-либо нарушений.

В-третьих, вода должна стать основным источником жидкости. Именно она будет удерживать под контролем сахар и инсулин.

Кроме того, важно, чтобы вес был в норме.

«Его переизбыток становится главной причиной того, что организм становится менее чувствительным к инсулину, что и увеличивает риск возникновения диабета», - рассказали врачи.

Наконец, чтобы избежать диабета, стоит отказаться от курения. Уже через 5 лет после прекращения курения риск развития болезни снизится на 13%.