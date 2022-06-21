«Событие, которое я всегда стараюсь посетить»: первый замглавы администрации Пскова назвала любимый городской праздник

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова

Первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова рассказала, какой городской праздник любит больше всего и почему мероприятия в его честь старается не пропускать, пишет ПАИ.

«Событие, которое я всегда стараюсь посетить в Пскове, – празднование Дня Победы», - поделилась Ирина Иванова.

По её словам, на Новый год, 8 Марта, дни рождения и дни города ощущается праздничная атмосфера, в то время как 9 Мая наполнено «другими эмоциями, другими ощущениями, другими концертными программами, другой музыкой».

«И всё это пропитано глубоким уважением к тем людям, которые причастны к Победе. И мой пятилетний ребёнок спрашивает: "Мама, когда мы будем слушать "День Победы"?"», - рассказала замглавы администрации.

Она также призналась, что 9 Мая для неё – особый праздник.