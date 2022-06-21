12 человек сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Псковской области

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Предварительные итоги ЕГЭ 2022 по обязательным предметам: русскому языку, математике базового и профильного уровней – подвели в регионе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что из 2 638 написавших ЕГЭ по русскому языку 100 баллов получили 12 человек. При этом 509 участников получили 80 и более баллов. А средний тестовый балл составил 68.

Добавим, ЕГЭ по математике базового уровня написали 1573 выпускника. Средний тестовый балл — 16 (из 21), средняя отметка — 4,29.

В это время ЕГЭ по математике профильного уровня в этом году сдавали 1057 человек, 43 из которых получили 80 и более баллов. При этом средний тестовый балл — 59.